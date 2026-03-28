Bosnia-Italia, Fiorentina, tennis e Sinner: le ultimissime

Bosnia-Italia nello stadio di Zenica si giocherà davanti a 9mila spettatori. La capienza totale dello stadio è di poco meno di 16mila posti, ridotti a 13mila per le misura di sicurezza, scesi a 9mila posti per gli spettatori dopo una sanzione della Uefa inflitta alla Bosnia che risale allo scorso 15 novembre. Saranno solo 500 i biglietti per i tifosi azzurri.

Apprensione in casa Fiorentina per le condizioni di Dodo, fermatosi durante una seduta di allenamento a porte aperte. L’esterno viola ha accusato un problema fisico mentre effettuava uno scatto, con il fastidio che sembrerebbe localizzato al flessore della coscia destra. Verranno effettuati gli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono nella storia: sono i nuovi campioni di Miami. Per il duo azzurro è il primo 1000 della carriera, arrivato oggi contro la coppia Harri Heliovaara e Henry Patten, vittoriosi contro Bolelli e Vavassori cinque volte sui sei confronti diretti. Questa volta, però, è stato un match dominato e meritato, finito in due set (6-4, 6-2).

Jannik Sinner è a un solo passo dal completare per la prima volta in carriera il Sunshine Double. Il numero due del mondo ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami dove affronterà Lehecka. La gara è in programma domani, domenica 29 marzo sull'Hard Rock Stadium non prima delle ore 21:00.