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F1, Roma, Open Miami e MotoGP: le ultimissime

F1, Roma, Open Miami e MotoGP: le ultimissime

Antonelli vince il GP del Giappone. Ansia per le condizioni di Wesley. Quando gioca Sinner. Martin vince la Sprint
2 min
TagsF1Romasinner

 

 

 

È ancora un grande, grandissimo, Kimi Antonelli. Dopo essere entrato nella storia come primo italiano a vincere dopo 20 anni dall'ultima volta, il giovane pilota azzurro centra il bis nella terza tappa del Mondiale di Formula Uno, trionfando nel Gran Premio del Giappone sull’iconico circuito di Suzuka. Dietro di lui Piastri, secondo in quella che è a tutti gli effetti la prima gara della sua stagione, e poi uno straordinario Leclerc. 

 

I brasiliani hanno messo le mani avanti: «C’è lesione». Ma a Roma, pur fidandosi dello staff di Carlo Ancelotti, vogliono vederci chiaro. L’ex Flamengo si è fatto male durante l’amichevole tra i verdeoro e la Francia negli Stati Uniti. 

 

Jannik Sinner è a un solo passo dal completare per la prima volta in carriera il Sunshine Double. Sinner affronterà il ceco numero 22 della classifica Atp Jiri Lehecka nella finale di Miami. La partita è in programma domenica 29 marzo sull'Hard Rock Stadium non prima delle ore 21:00.

 

'Resurrection Day' per Jorge Martin, che sul circuito di Austin si getta alle spalle una stagione maledetta per via dei continui e serissimi infortuni, vincendo una Sprint Race pesantissima per il morale e la classifica. 

 

 

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