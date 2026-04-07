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martedì 7 aprile 2026
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Bayern Monaco, Arsenal, calcio estero ed Europa League: le ultimissime

Bayern Monaco, Arsenal, calcio estero ed Europa League: le ultimissime

Vincono bavaresi e londinesi. Morto Lucescu. Scelto l'arbtro di Bologna-Aston Villa
2 min
TagsChampions LeagueLucescuEuropa League

 

 

 La supersfida tra Real Madrid Bayern Monaco non delude le attese, con uno show al Bernabeu. Alla fine è la squadra di Kompany a vincere per 2-1 grazie alle reti di Diaz e Kane. I Blancos di Arbeloa reagiscono con la rete di Mbappé, ma non riescono a pareggiare nonostante il grande assalto nel finale. 

 

Il quarto meno nobile, se paragonato ai big match in tabellone, della Champions League si è giocato a Lisbona tra Sporting Arsenal. Al José Alvalade di Lisbona passa la squadra di Arteta, che acciuffa una vittoria insperata in pieno recupero, grazie alla stoccata di Havertz, che vale un'ipoteca sulla semifinale. 

 

La triste notizia era nell'aria, ma ora è diventata ufficiale: se ne è andato all'età di 80 anni Mircea Lucescu, commissario tecnico della Romania e allenatore di lungo corso anche in Italia.

 

 A due giorni dal primo round del doppio confronto che vale i quarti di finale di Europa League, la UEFA ha designato lo svizzero Sandro Schärer per la sfida tra Bologna Aston Villa

 

 

 

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