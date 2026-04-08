Napoli, Lazio, Champions League e tennis: le ultimissime

Seimila euro di multa per Antonio Conte: dopo quasi due mesi, è arrivata la decisione della Procura Federale per il comportamento tenuto dal tecnico degli azzurri, nei confronti dell'arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, in occasione della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

La Lazio sta valutando profili della Primera Division. Lautaro è tra i crack più seguiti e trattati, ha 22 anni, è alto 1,85, è mancino. C'è anche Di Lollo, argentino con passaporto italiano, gioca nel Boca Juniors, ha 22 anni. Infine nell’Independiente c’è Kevin Lomonaco, 24 anni, il più pronto di tutti: 1,84 di altezza, destro, scadenza 2028, 12 presenze e 1 gol nel torneo Apertura.

Mercoledì di Champions League con due gare in programma per la serata. Alle 21 i quarti di finale vedono il Barcellona ospitare l'Atletico Madrid e il PSG ospitare il Liverpool.

Non ha ancora perso un set nel Masters 1000 di Monte-Carlo Matteo Berrettini, che dopo il ritiro dello spagnolo Bautista Agut al primo turno ha travolto Daniil Medvedev per 6-0 6-0. Ora gli ottavi di finale contro il talentuoso brasiliano Joao Fonseca, in programma domani giovedì 9 aprile sul Campo dei Principi a partire dalle ore 11:00.