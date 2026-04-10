Sinner, Lautaro, Monte-Carlo e Ligue1: le ultimissime

Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo. Battuto Felix Auger-Aliassime 6-3 6-4 in un'ora e 32 minuti. Se questo era solo un torneo interlocutorio, il primo sulla terra rossa, ci sarà sicuramente da divertirsi in questa stagione.

Neanche il tempo di rientrare per firmare l'allungo da scudetto con la doppietta segnata alla Roma, che Lautaro Martinez si ferma ancora. La pessima notizia è giunta a Chivu dopo l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto il capitano dell'Inter, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo già lesionato contro il Bodo Glimt e chè è costato lo stop di un mese e mezzo al bomber nerazzurro.

Dopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca ha affrontato oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il brasiliano, numero 40 al mondo, nonostante i suoi 19 anni, ha retto contro il tedesco ma alla fine si è dovuto arrendere in tre set, al termine di un match lunghissimo, durato 2 ore e 40 minuti.

Nuovo corso in casa Olympique Marsiglia. Stéphane Richard è stato nominato presidente del club dopo l'allontanamento di Pablo Longoira, numero uno uscente.