Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 10 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sinner, Lautaro, Monte-Carlo e Ligue1: le ultimissime

Sinner, Lautaro, Monte-Carlo e Ligue1: le ultimissime

L'altoatesino in semifinale. L'argentino accusa problemi al polpaccio. Zverev batte Fonseca. Scelto il nuovo presidente del Marsiglia
2 min
TagssinnerLautaroZverev

 

 

Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo. Battuto Felix Auger-Aliassime 6-3 6-4 in un'ora e 32 minuti. Se questo era solo un torneo interlocutorio, il primo sulla terra rossa, ci sarà sicuramente da divertirsi in questa stagione. 

 

Neanche il tempo di rientrare per firmare l'allungo da scudetto con la doppietta segnata alla Roma, che Lautaro Martinez si ferma ancora. La pessima notizia è giunta a Chivu dopo l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto il capitano dell'Inter, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo già lesionato contro il Bodo Glimt e chè è costato lo stop di un mese e mezzo al bomber nerazzurro. 

 

Dopo aver fatto fuori Berrettini senza faticare troppo, il baby Fonseca ha affrontato oggi (10 aprile, ore 11) Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il brasiliano, numero 40 al mondo, nonostante i suoi 19 anni, ha retto contro il tedesco ma alla fine si è dovuto arrendere in tre set, al termine di un match lunghissimo, durato 2 ore e 40 minuti. 

 

Nuovo corso in casa Olympique MarsigliaStéphane Richard è stato nominato presidente del club dopo l'allontanamento di Pablo Longoira, numero uno uscente. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS