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Inter, Alajbegovic, Premier League e calcio estero: le ultimissime

Inter, Alajbegovic, Premier League e calcio estero: le ultimissime

I nerazzurri superano il Como in rimonta. Il bosniaco avvistato nella Capitale. Il Chelsea perde di nuovo. Marquez sarà il nuovo allenatore della nazionale messicana
2 min
TagsInterRomachelsea

 

 

L'Inter è la prima finalista di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell'andata, il ritorno della semifinale regala un grande spettacolo con la pazza rimonta nerazzurra: da 0-2 a 3-2 grazie alle reti di Calhanoglu (doppietta) e Sucic. 

Metti una giornata a Roma per Miralem Pjanic e Semin Alajbegović. Viaggio tra le meraviglie della Capitale, un pranzo con le specialità romane e… un mercato che adesso chiaramente si accende. Perché il padre del talento bosniaco Kerim Alajbegović si trova a Roma insieme al suo “consigliere” Pjanic e allora le voci che vedono il ragazzo nel mirino di Massara si fanno sempre più accese. 

Crisi senza fine per il Chelsea di Rosenior, che nell'anticipo della 34ª giornata di Premier League incassa a Brighton la quinta sconfitta di fila in campionato e scivola fuori dalla zona Europa, scavalcata al sesto posto dalla stessa squadra di Hurzeler che vince 3-0

Rafael Marquez, ex difensore messicano del Barcelona, sarà il nuovo allenatore della nazionale messicana dopo la Coppa del Mondo 2026: lo ha annunciato il direttore delle selezioni nazionali della federazione messicana, Duilio Davino. 

 

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