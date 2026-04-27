Lazio, Cagliari, Aia e Premier League: le ultimissime

Partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte all'Olimpico tra Lazio e Udinese per il posticipo della 34ma giornata di Serie A. Finisce 3-3 ma la partita si decide con tre gol realizzati negli ultimi 15 minuti.

Avvio da brividi in terra sarda, dove il Cagliari accende subito la partita trascinato da un protagonista assoluto: Paul Mendy. Diciannove anni, alla prima da titolare in Serie A, e già decisivo: bastano 16 secondi per trovare il gol con un colpo di testa, poi arriva anche il raddoppio dopo appena otto minuti.

Dino Tommasi è stato nominato designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B fino al termine di questo campionato. La notizia è stata ufficializzata da una nota dell'AIA. Cinquanta anni, di Bassano del Grappa, Tommasi prende il posto di Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano per "concorso in frode sportiva".

Il Manchester United non sbaglia il posticipo e supera 2-1 il Brentford, portando a casa tre punti fondamentali nella corsa Champions. All’Old Trafford, i Red Devils offrono una prova solida, costruita su concretezza e qualità nei momenti chiave del match.