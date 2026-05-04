Cremonese-Lazio, Roma-Fiorentina e tennis: le ultimissime

Lunedì di Serie A con le romane in campo. La Lazio vola a Cremona alle 18.30, queste le probabili formazioni. CREMONESE (4-4-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro.

Alle 20.45 la Roma all'Olimpico ospita la Fiorentina. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. FIORENTINA (4-3-3) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

Si sono svolti i sorteggi degli Internazionali d'Italia a Roma. Il torneo al Foro Italico è in programma dal 5 maggio per le donne e mercoledì 6 per gli uomini. Partiranno dal secondo turno Sinner contro Ofner o Michelsen, Musetti con Mpetshi Perricard o un qualificato, Cobolli con Bergs o Atmane e Darderi con Hanfmann o Hurkacz. Sonego dal primo contro Buse, Bellucci con Burruchaga e Berrettini con Popyrin.

La vittoria del Masters 1000 di Madrid ha portato a Jannik Sinner oltre ai 1000 punti in classifica, anche oltre un milione di euro. Così facendo, l'azzurro supera i 4,5 milioni di euro guadagnati solamente in questa stagione, mentre considerando l'intera carriera sono oltre 54 i milioni incassati.