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Champions League, Inter, Roma e basket: le ultimissime

Champions League, Inter, Roma e basket: le ultimissime

Alle 21 la semifinale di ritorno Arsenal-Atl. Madrid. Chivu prolungherà di un anno con adeguamento. Le parole di Gasperini. Polonara si ritira
2 min
TagsChampions LeagueInterRoma

 

 

Il ritorno della semifinale di Champions League 2025/26 tra Arsenal e Atletico Madrid si gioca oggi, martedì 5 maggio 2026, alle 21:00 all'Emirates Stadium. Dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano, la sfida è apertissima. La gara è visibile sui canali Sky Sport.

Con lo scudetto in tasca Chivu allungherà il suo vincolo con l'Inter di un’altra stagione, spostando la scadenza del contratto dal 2027 al 2028, con l’aggiunta di un adeguamento che alzerà i suoi emolumenti da 2,5 a circa 3,5 milioni all’anno più bonus.

Nel post Roma-Fiorentina, Gasperini ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti della sua situazione in giallorosso: "Se devo lavorare con le idee di altri meglio che mi trovi un altro postoA fine campionato dovremo parlare. Servirà chiarezza, quest'anno ci sono stati troppi disguidi".

Achille Polonara annuncia il ritiro dal basket giocato. Con un commovente post pubblicato sul proprio profilo Instagram l'ala della Dinamo Sassari, colpita da leucemia mieloide qualche mese fa e costretta a un trapianto di midollo, non scenderà più sui parquet incantando i tifosi con le sue giocate. 

 

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