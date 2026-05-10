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Milan, Roma, Como e Cremonese: le ultimissime

Milan, Roma, Como e Cremonese: le ultimissime

I rossoneri perdono contro l'Atalanta. I giallorossi sono ancora trascinati da Malen. Fabregas è aritmeticamente in Europa. Grigiorossi ancora vivi
2 min
TagsMilanRomacremonese

 

 

Il Milan crolla a San Siro contro l’Atalanta. Debacle rossonera che in un pesante clima di contestazione viene sconfitto per 3-2 permettendo così alla Roma di raggiungerlo al quarto posto.

La Roma muore e risorge a Parma: 3-2 al Tardini per la squadra di Gasperini in una sfida incredibile. Quando tutto sembrava perduto per i giallorossi, con la zona Champions che sembrava svanire ancora una volta sul traguardo, la Roma reagisce e si regala un'altra opportunità. 

Il Como vola in Europa battendo 1-0 il Verona al Bentegodi: momentaneo +10 sull'Atalanta settima e -2 dal Milan quarto, così come sulla Roma, vittoriosa a Parma. Lariani di nuovo a -3 dalla Juve terza.

La Cremonese batte 3-0 il fanalino di coda Pisa, già retrocesso, e riapre la corsa salvezza: -1 dal Lecce quartultimopiegato in casa per 1-0 dalla Juve

 

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