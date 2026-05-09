Lecce-Juve diretta Serie A: segui la partita tra Di Francesco e Spalletti LIVE

Al Via del Mare passa un pezzo importante di questa stagione di Serie A. Da una parte la Juventus di Luciano Spalletti, in piena lotta Champions, riaperta dopo lo stop interno dei bianconeri contro il Verona. Il terzo posto è a due punti di distanza, ma la Roma si è riportato a -1. Dall'altra il Lecce, che vuole chiudere il prima possibile i discorsi per la salvezza. La squadra di Di Francesco attualmente è a +3 dal terzultimo posto occupato dalla Cremonese. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.