Lecce-Juve diretta Serie A: segui la partita tra Di Francesco e Spalletti LIVE
Al Via del Mare passa un pezzo importante di questa stagione di Serie A. Da una parte la Juventus di Luciano Spalletti, in piena lotta Champions, riaperta dopo lo stop interno dei bianconeri contro il Verona. Il terzo posto è a due punti di distanza, ma la Roma si è riportato a -1. Dall'altra il Lecce, che vuole chiudere il prima possibile i discorsi per la salvezza. La squadra di Di Francesco attualmente è a +3 dal terzultimo posto occupato dalla Cremonese. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:27
Il commento di Conceicao
Conceicao: "Senza dubbio dobbiamo vincere, inutile dire troppe parole. Dobbiamo lottare solo per i tre punti, senza pensare al resto. Le mie caratteristiche possono aiutare la squadra, ma non basta: dobbiamo lavorare insieme mettendo in campo ciò che abbiamo preparato in settimana".
20:13
La panchina della Juve
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, David
19:59
La panchina del Lecce
A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulié, NºDri, Perez, Helgason, Gandelman.Jean, Camarda, Gorter, Marchwinski, Kovac
19:45
Lecce, la formazione ufficiale
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
19:43
La formazione ufficiale della Juve: Vlahovic davanti, Yildiz c'è
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Conceicao; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, David.
19:40
Dove vedere Lecce-Juve in tv
Il Lecce ospita la Juve al Via del Mare per la sfida valida per la 36esima giornata di campionato: tutte le info e i canali per seguire la partita in tv e in streaming.
19:35
La probabile formazione di Spalletti
Vlahovic verso il ritorno a una maglia da titolare: le possibili scelte di Spalletti per Lecce-Juventus.
19:30
Lecce-Juve, cresce l'attesa
Tutto pronto al Via del Mare per la sfida del campionato di Serie A tra Lecce e Juventus: fischio d'inizio alle 20:45.
Stadio Via del Mare - Lecce