Derby, Musetti, Inter e Liga: le ultimissime

La notizia era nell'aria, da giorni. Ma per essere ufficiale serviva che la Lega comunicasse l'orario della penultima di Serie A e quindi del derby. A quel punto la Prefettura della Capitale è intervenuta. Ma andiamo con ordine: l'atteso derby tra Roma e Lazio, valido per la 37esima giornata di Serie A, si giocherà lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Lo ha reso noto all'ora di pranzo la Prefettura capitolina sottolineando che lo slittamento della partita tra i giallorossi di Gasperini e i biancocelesti di Sarri è legato alla concomitanza con la finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico e programmata da tempo nella fascia pomeridiana di domenica 17 maggio. La Lega però non ci sta e fa ricorso al Tar: è bufera. Fino a giovedì non ci saranno novità.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia. L'azzurro saluta il Foro Italico dopo la netta sconfitta contro Casper Ruud, impostosi con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 19 minuti di gioco.

Sospiro di sollievo in casa Inter. Aumentano le possibilità di vedere il nome di Marcus Thuram nell'elenco dei convocati per la finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma domani.

Secondo quanto riportato da Marca, sarebbe stato raggiunto un accordo di principio per la cessione del Siviglia. L’intesa sarebbe arrivata dopo un incontro di circa due ore andato in scena in un hotel della città andalusa tra Sergio Ramos, il CEO di Five Eleven Capital Martin Ink e gli attuali azionisti di maggioranza del club.