Sinner, FA Cup, Sarri e Motta: le ultimissime

Jannik Sinner è di nuovo in finale agli Internazionali d'Italia. Primo italiano dell’Era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico, il numero uno del mondo ha superato Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4.

Dopo la vittoria della Coppa di Lega, il Manchester City vince anche la FA Cup battendo il Chelsea in finale grazie a un gol di tacco clamoroso di Semenyo.

Recalcitrante, incavolato, ma ci sarà. Soltanto la squadra poteva convincere Sarri a esserci nel derby. Al cuore non si comanda, vale anche per il Comandante. In estate era rimasto per i tifosi. Al derby andrà per i giocatori.

Senza Provedel, che ha terminato la sua stagione già mesi fa, e adesso anche senza Motta, costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare alla vigilia della sfida contro la Roma. Sarri, in piena emergenza, sarà costretto a schierare titolare Alessio Furlanetto: il giovane portiere classe 2005 farà il suo esordio assoluto in Serie A