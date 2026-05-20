Serie B, Europa League, Lazio e atletica: le ultimissime

Palermo-Catanzaro 2-0: ai rosanero di Inzaghi non bastano Pohjanpalo (3') e Rui Modesto (89') per evitare l'eliminazione nella semifinale playoff. Saranno i giallorossi di Aquilani a sfidare il Monza di Bianco.

L’Aston Villa si aggiudica l’Europa League. Gli inglesi si impongono nettamente in finale al Besiktas Park contro il Friburgo.

Claudio Lotito a tutto tondo. Il patron della Lazio risponde a modo suo alla lettera di Tommaso Paradiso. “Io non leggo niente, non ascolto la musica, non ho tempo. Dormo tre ore a notte e lavoro 21 ore al giorno. Paradiso? Non so chi sia”.

"Sono felice di essere tornato in Italia. Si è riacceso il fuoco che si era spento". Marcell Jacobs ha concluso in terza posizione la finale dei 100 metri al meeting di Savona.