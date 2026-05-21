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Sinner, Napoli, Serie B e Nadal: le ultimissime

Sinner, Napoli, Serie B e Nadal: le ultimissime

Sorteggiato il tabellone del Roland Garros. Conte offre un pranzo ai suoi. Aperta un'inchiesta sui fatti di Palermo. Le parole dello spagnolo
2 min
TagssinnernapoliSerie B

 

Con il sorteggio del tabellone principale può finalmente iniziare la corsa al titolo del Roland Garros 2026. Jannik Sinner affronterà Clement Tabur. 

 

Conte e la braciata a Castel Volturno offerta alla squadra Il tecnico del Napoli dopo l'allenamento odierno ha offerto la carne a tutti i suoi giocatori per una piccola festa di fine stagione. Torta anche per Nikita Contini che ha festeggiato 30 anni. 

 

Il Giudice Sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, ha disposto un approfondimento della Procura federale sugli episodi avvenuti al termine della semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro

 

Ha scelto di raccontarsi senza filtri Rafael Nadal nel documentario "Rafa" in uscita su Netflix il 29 maggio. Un'immagine inedita del 22 volte campione Slam che ha deciso far conoscere i suoi lati più fragli attraverso esclusivi momenti extra-campo e racconti inediti. Tra i passaggi più significativi, Nadal parla anche del periodo più complicato vissuto ormai undici anni fa: "Nel 2015 ho attraversato un periodo durissimo, durato circa un anno. Per la prima volta non riuscivo più a controllare cose che avevo sempre gestito naturalmente. Ho sempre pensato di dover risolvere tutto da solo, soprattutto quello che succede in un campo da tennis. 

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