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Bufera Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna: coinvolti dirigenti e tifosi, le immagini sui siti di mezza Europa

Cosa è successo al Barbera dopo il passaggio del turno della squadra di Aquilani
2 min
TagsPalermoCatanzaroRissa

Momenti di grande tensione allo stadio Renzo Barbera nel corso della sfida tra Palermo e Catanzaro, conclusa con il successo dei rosanero per 2-0, ma con il passaggio del turno dei giallorossi di Aquilani, che si erano imposti 3-0 nella sfida d'andata e che sfideranno il Monza nella finale playoff.

 

 

La discussione in tribuna 

In tribuna è scoppiata una forte discussione, che ha coinvolto dirigenti e tifosi e che ha fatto scattare gli animi. La situazione è immediatamente degenerata ed ha portato all'intervento degli stewart e delle forze dell'ordine, che hanno faticato a calmare gli animi. Tra i presenti anche il direttore sportivo Polito. 

Le parole del presidente del Catanzaro

"Da uomo del Sud mi vergogno - ha dichiarato il presidente del Catanzaro Floriano Noto abbiamo assistito a scene indecorose, in tribuna sono stati aggrediti la moglie e il figlio del d.s. Ciro Polito e altri tesserati, nonché i genitori di Aquilani con la madre del nostro allenatore in lacrime e spaventata. Polito ha dovuto accompagnare i suoi familiari in ospedale senza vedere più la partita. Anche alcuni steward negli spogliatoi hanno aggredito nostri giocatori. Da una società come il Palermo non mi aspetto questo atteggiamento".

 

 

 

 

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