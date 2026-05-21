Momenti di grande tensione allo stadio Renzo Barbera nel corso della sfida tra Palermo e Catanzaro, conclusa con il successo dei rosanero per 2-0 , ma con il passaggio del turno dei giallorossi di Aquilani , che si erano imposti 3-0 nella sfida d'andata e che sfideranno il Monza nella finale playoff.

La discussione in tribuna

In tribuna è scoppiata una forte discussione, che ha coinvolto dirigenti e tifosi e che ha fatto scattare gli animi. La situazione è immediatamente degenerata ed ha portato all'intervento degli stewart e delle forze dell'ordine, che hanno faticato a calmare gli animi. Tra i presenti anche il direttore sportivo Polito.

Le parole del presidente del Catanzaro

"Da uomo del Sud mi vergogno - ha dichiarato il presidente del Catanzaro Floriano Noto - abbiamo assistito a scene indecorose, in tribuna sono stati aggrediti la moglie e il figlio del d.s. Ciro Polito e altri tesserati, nonché i genitori di Aquilani con la madre del nostro allenatore in lacrime e spaventata. Polito ha dovuto accompagnare i suoi familiari in ospedale senza vedere più la partita. Anche alcuni steward negli spogliatoi hanno aggredito nostri giocatori. Da una società come il Palermo non mi aspetto questo atteggiamento".