Roma, Juve, Panathinaikos e Nba: le ultimissime

Una delle partite più importanti degli ultimi anni. La Roma scende in campo al 'Bentegodi' di Verona per decidere il suo futuro: con una vittoria tornerebbe in Champions League dopo 7 anni. Gasperini deve fare i conti con delle assenze importanti (Wesley squalificato, Ndicka out e Koné non al 100%) ma davanti è pronto a schierare nuovamente il duo tutto argentino Dybala-Soulé. Dietro si scalda Ghilardi che completerà la difesa con Mancini ed Hermoso, a centrocampo c'è spazio per la coppia Cristante-El Aynaoui (confermati dopo il derby). Sulle corsie spazio per Celik e Rensch (Tsimikas non sarà convocato), mentre davanti ai due argentini c'è il solito e insostituibile Donyell Malen.

Il campionato di Torino e Juve si chiude con il derby, in diretta domenica 24 maggio alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Nel Torino torna Ismajli in difesa mentre Zapata farà coppia in attacco con Simeone. Spalletti perde Yildiz che sarà sostituito da Boga e ha il dubbio Vlahovic: pronto David se il serbo non ce la fa. Ballottaggio Koopmeiners/Holm, in porta gioca Perin.

Rafa Benitez non è più l'allenatore del Panathinaikos. Ingaggiato lo scorso ottobre con un contratto fino al 2027, il 66enne tecnico spagnolo - che in carriera ha guidato fra le altre Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle ed Everton - è stato esonerato dallo storico club ateniese che ha chiuso con un anonimo quarto posto la stagione in Super League.

New York ad un passo dalle Finals. Altra vittoria su Cleveland, si porta sul 3-0.