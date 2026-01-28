Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Benitez svela: "Sono stato vicino alla Roma". Poi il siparietto su Gasperini

L'allenatore del Panathinaikos alla vigilia della sfida contro i giallorossi: "Loro favoriti? Sono fortissimi e hanno giocatori bravi. In passato..."
È la vigilia di Panathinaikos-Roma, ultima giornata della 'league phase' di Europa League e partita decisiva per il futuro dei giallorossi di Gasperini nella competizione. La Roma andrà a caccia di una vittoria per garantirsi un posto fra le prime otto e, dunque, gli ottavi di finale diretti. Davanti si ritroverà i greci allenati da Rafa Benitez, che per l'occasione è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport.

Benitez: "Sono stato vicino alla Roma"

Ad inizio anno fu proprio Benitez ad indicare la Roma come una delle favorite alla vittoria dell'Europa League: "Quando hai una squadra forte, una città dietro alla squadra che la supporta e un allenatore con grande esperienza e capacità di gestire, piano piano si arriva dove si deve. La Roma è fortissima, i giocatori sono bravi”. Sempre sulla Roma, Benitez ha confermato di essere stato vicino alla panchina giallorossa nella sua carriera, come rivelato anni fa da Rosella Sensi: "Mi piace tanto l’Italia, soprattutto le squadre forti. Lì è tutto molto interessante per qualsiasi allenatore. Io sono stato molto contento all’Inter e al Napoli, ma mi mi ha fatto piacere l’interessamento della Roma”.

Benitez scherza su Gasperini: "Gli faccio gli auguri ma..."

“Noi da 3 mesi giochiamo 2 partite la settimana. Ogni allenatore sa che non si può lavorare così su molti aspetti, anche perché qui vogliono vincere, ma sanno che non è obbligatorio farlo ogni settimana. Dobbiamo migliorare ed essere preparati soprattutto per il futuro”. Poi, infine, un piccolo siparietto su Gasperini, già affrontato in carriera (vittoria del Napoli sul Genoa) e che ha recentemente compiuto 68 anni: "Auguri per il compleanno e spero che dopo la partita lui mi fa gli auguri per vincere".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

