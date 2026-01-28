Roma, i convocati per il Panathinaikos: assente anche Ferguson. Il motivo  

Roma, i convocati di Gasperini

Niente Ferguson. E neppure niente Malen, Vaz (in Europa non possono ancora giocare) e niente Dovbyk: è ancora emergenza per la Roma. La notizia di questa mattina - la squadra farà la rifinitura ad Atene - è l’assenza del centravanti irlandese che da ieri ha di nuovo dolore alla caviglia sinistra. Una defezione non da poco per la Roma che ad Atene, in casa del Panathinaikos, si presenterà solo con Soulé, Dybala e Della Rocca della Primavera. Mancano infatti anche Venturino - un altro non in lista ancora - ed El Shaarawy. Anche il centrocampo è contato: senza Koné Cristante, Pisilli ed El Aynaouoi si giocheranno due posti.

Ecco la lista completa. Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi. Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli. Attaccanti: Soulé, Dybala, Della Rocca.