Lazio, Fiorentina. Roland Garros e Nba: le ultimissime

L'Inter pressa, Provedel ci pensa. Il club nerazzurro, fresco vincitore del campionato, è pronto a stravolgere le gerarchie dei numeri uno. Nella prossima stagione il titolare sarà Josep Martinez , una scelta che conferma la fiducia del club nella sua crescita e nel suo talento indiscutibile.

La Fiorentina saluta Vanoli dopo la salvezza: accordo raggiunto con Fabio Grosso, pronto un biennale per il tecnico ormai ex Sassuolo.

Coco Gauff ha vissuto il suo esordio stagionale al Roland Garros in modo davvero unico. E non per come si è svolto il match contro la statunitense e connazionale Townsend, battuta agevolmente 6-4, 6-0, ma per quello che è successo prima della partita. Come raccontato dalla stessa campionessa in carica dell'Open di Francia, ha vissuto un pregara davvero movimentato che l'ha costretta ad arrivare al campo in taxi, visto che l'auto che la stava portando "era andata a sbattere contro un palo”.

Gli Oklahoma City Thunder, detentoridel titolo, si portano in vantaggio su San Antonio dopo la vittoria in gara-5 e proseguono la corsa verso le finali di Western Conference dei playoff di Nba.