Conference League, Lazio, Atalanta e Roland Garros: le ultimissime

Ora è ufficiale: Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. La società biancoceleste ha comunicato ufficialmente di aver concluso il rapporto professionale con il tecnico toscano, arrivato solo un anno fa a Formello. La Lazio ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale e un video nel quale ha ripercorso tutti i momenti più signficativi legati al tecnico toscano.

Adesso è ufficiale. Dopo quattro anni, Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta. A darne notizia è stato lo stesso club nerazzurro, attraverso un comunicato ufficiale.

Jannik Sinner ha conquistato l'accesso al secondo turno del Roland Garros 2026. Poche le difficoltà incontrate dal numero uno al mondo nel match vinto all'esordio contro il francese Clement Tabur con il punteggio di 6-1 6-3 6-4. L'azzurro ha così iniziato con il piede giusto la corsa all'unico titolo Slam che ancora manca alla sua bacheca. Dall'altra parte della rete troverà ora l'argentino Juan Manuel Cerundolo. La partita tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, valida per il secondo turno del Roland Garros, è in programma giovedì 28 maggio sul campo Philippe Chatrier a partire dalle ore 12:00.