Serie B, Roma, basket e scherma: le ultimissime

Evidentemente non era destino. Ogni volta che Ricky Massara incrocia la sua strada con quella della Roma succede qualcosa. Stavolta sembrava quella giusta: lui direttore sportivo, Ranieri senior advisor, Gasperini allenatore. Un triumvirato competente al vertice del club. Niente da fare: sir Claudio ha salutato (male) mesi fa, adesso è il turno, dopo neppure un anno, del ds.

Il basket a Roma tornerà di Serie A. Un nuovo e ambizioso progetto, con tanti volti noti coinvolti, tra tutti quello della stella Nba, Luka Doncic. La notizia era nell'aria, mancava però l'ufficialità, arriva proprio oggi. È un gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson, storico dirigente Nba, e che include personalità come la stella Nba Luka Dončić, lo storico coach Valerio Bianchini e l'ex cestista Rimantas Kaukenas, ad annunciare l'acquisizione del titolo della Vanoli Cremona, squadra di basket che gioca in Serie A.

Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono già nella mente delle protagoniste della scherma italiana. A confermarlo sono Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, intervenute a margine della presentazione dei Campionati Italiani di scherma olimpica e paralimpica “Roma 2026”. Rossella Fiamingo ha ribadito che, prima di pensare ai Giochi, ci sono ancora importanti traguardi da raggiungere nel corso della stagione: "Adesso ci sono campionati italiani, Europei e Mondiali, sono questi gli obiettivi. Poi dal prossimo anno l'obiettivo saranno i Giochi di Los Angeles. Voglio fare la mia quinta Olimpiade