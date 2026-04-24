Diretta Ranieri lascia la Roma, da Massara alla conferenza di Gasperini: ultime news, comunicato, aggiornamenti oggi live

L'avventura di Claudio Ranieri alla Roma è giunta al termine. Un epilogo nato in seguito a una decisione maturata dopo settimane di riflessioni, con un rapporto con Gasperini che era deteriorato dopo le dichiarazioni prima della sfida contro il Pisa. Adesso è attesa la nota ufficiale del club che comunicherà il fatto e definirà le modalità. Segui la diretta sull'ultimo giorno di Claudio Ranieri sul CorriereDelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

10:34

Dalla Francia all'Inghilterra, l'addio di Ranieri fa il giro d'Europa

Dai siti inglesi a L'Equipe ai media spagnoli, l'addio di Ranieri alla Roma fa il giro d'Europa. Tutti parlano di un "rapporto deteriorato" con Gasperini

10:12

Ranieri, tutti i ricordi

Non sarà facile, che sia oggi o domani, per Claudio Ranieri salutare, forse per sempre, la Roma. Ecco un racconto di tutti i ricordi legati agli anni giallorossi in tre vesti diverse: giocatore, allenatore, dirigente

10:03

A che ora parlerà Gasperini

Gasperini andrà in conferenza alle 13.30. Ovviamente c'è molta attesa per le sue parole. Nel pomeriggio, poi, la Roma partirà per Bologna dove giocherà domani alle 18

9:55

Gasperini più centrale

Senza Ranieri, Gasperini diventa ancora più centrale. Più responsabilità, più voce, più peso. In un club che continua a navigare senza figure dirigenziali forti e definite. E allora gli scenari si moltiplicano: il futuro di Massara, le scelte di mercato, i nodi sui medici, i rinnovi.

9:42

I Friedkin: avanti con Gasperini

I Friedkin hanno ascoltato, separatamente, Ranieri e Gasperini. Poi la decisione: avanti con l'allenatore. Un segnale chiaro, netto, quasi brutale nella sua semplicità. La continuità del progetto avviato a luglio vale più di tutto. Anche di un simbolo. Il confronto decisivo è arrivato mercoledì, dopo due giorni di riflessione intensa anche del consulente. Dan Friedkin e Ranieri si sono parlati, senza giri di parole. Il presidente ha ribadito la linea: fiducia totale in Gasp. E con rispetto, quello vero, ha scelto insieme a Claudio di interrompere il rapporto con un anno d’anticipo. LEGGI QUI

9:27

Ranieri, una vita da romanista e tre diversi ruoli

Nato e cresciuto tra Testaccio e San Saba. Una vita da tifoso romanista, quella di Claudio Ranieri, che nella società giallorossa ha vissuto una stagione da calciatore, tre da allenatore, dieci mesi da dirigente. Nel momento del bisogno è sempre venuto in soccorso della Roma. Lo ha fatto non solo salvando la stagione ma rendendola quasi indelebile, come nel 2010 quando sfiorò lo scudetto dopo una rimonta pazzesca sull’Inter di Mourinho. Ma anche come lo scorso anno quando prese una Roma devastata dalla gestione Juric e in piena zona salvezza portandola a -1 dalla Champions. CLICCA QUI

9:16

Roma-Pisa e quelle dichiarazioni che hanno incrinato il rapporto

Il rapporto tra Gasperini e Ranieri si era incrinato prima del fischio d'inizio della partita contro il Pisa, in seguito all’uscita shock contro l'allenatore che ha acceso un campanello d’allarme. Un episodio che non è passato inosservato, che ha inevitabilmente aperto crepe e alimentato dubbi, portando entrambe le parti a interrogarsi sul futuro. Da lì, il passo verso la separazione è stato breve, quasi inevitabile. LEGGI QUI

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