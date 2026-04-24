Dybala, la moglie Oriana torna in Argentina e riprende a parlare del futuro: "Roma è bella, ma spero che a giugno..."

Riflettori puntati sul futuro di Paulo Dybala . La moglie Oriana Sabatini è tornata in Argentina, dove è molto popolare, e ha parlato del futuro calcistico dell'attaccante in un'intervista per Radio Splendid.

Dybala lascia l'Italia per tornare in Argentina?

Interrogata sulla possibilità che Dybala lasci la Roma per il Boca Juniors, l'attrice e cantante ha chiarito di non avere informazioni confermate su un potenziale trasferimento: "Non ne ho idea. Onestamente, non c'è nulla di confermato e non lo so...Dobbiamo aspettare che si apra la finestra di mercato e vedere cosa succede". Oriana ha raccontato anche il suo legame con il River Plate, nato soprattutto grazie al padre Osvaldo Sabatini, famoso attore argentino nonché storico tifoso del club. “Se dipendesse da mio padre sarei una tifosa del River perché lui è un tifoso del River. Ma voglio che mio marito faccia ciò che lo rende felice”, ha spiegato. Una risposta netta, ribadita anche quando le è stato chiesto quale maglia vorrebbe vedere addosso alla Joya: “Quella che rende felice mio marito”.

Dybala lascia la Roma? Le ultime parole della moglie

Oltre all’aspetto sportivo, pesa anche la dimensione familiare. La coppia ha recentemente festeggiato la nascita della prima figlia e la scelta del futuro dovrà inevitabilmente tenere conto anche della vita privata. “Roma è bellissima, certo, ma anche il lavoro. Non si può decidere così, perché dipende da molti fattori”, ha sottolineato Oriana Sabatini. Poi ha aggiunto: "Spero che a giugno si definisca tutto, così potrò iniziare a prepararmi mentalmente”. Una dichiarazione che coincide perfettamente con le scadenze contrattuali di Dybala e che rende il prossimo giugno un mese decisivo.