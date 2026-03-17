"Dybala non voleva quel nome per sua figlia". Poi è intervenuta la moglie di Maradona

Mentre Dybala cerca di riprendersi dall'ultimo infortunio , la moglie Oriana Sabatini ha rilasciato alla tv argentina la sua prima intervista da quando è diventata mamma. Svelando un retroscena importante sul nome della figlia Gia, tenuto segreto fino al parto. Avvenuto, per inciso, al Gemelli subito dopo la fine della partita tra Roma e Juve. "Ho iniziato il travaglio allo stadio della Roma, dopo il terzo gol", ha detto Ori.

Perché la figlia di Dybala si chiama Gia

Per mesi i fan di Oriana Sabatini hanno provato ad indovinare il nome della sua primogenita. In molti erano convinti che la cantante e attrice argentina avrebbe scelto Hermione, richiamando la sua nota passione per l’universo di Harry Potter (tema scelto tra l'altro per il suo baby shower). Una teoria che però la neo mamma ha smentito con ironia. Dietro il nome Gia si nasconde un ricordo preciso. L’ispirazione arriva dal film Gia del 1998, interpretato da Angelina Jolie. Una pellicola che ha colpito profondamente la Sabatini quando era ancora adolescente. “Quando avevo 16 anni ero ossessionata da quel film”, ha raccontato. Da allora, l’idea di chiamare così una eventuale figlia era rimasta impressa nella sua mente. Un desiderio coltivato nel tempo, ben prima di immaginare concretamente la maternità. La scelta, dunque, non è stata improvvisa, ma il risultato di un legame emotivo nato anni prima e rimasto intatto.

La figlia di Dybala e l'aiuto dell'ex moglie di Maradona

Nonostante la convinzione di Oriana Sabatini, il nome Gia non è piaciuto subito all'attaccante della Roma. "Paulo ha esitato, ci sono state delle trattative", ha spiegato Oriana. Per spuntarla, si è affidata al supporto di amici e familiari stretti: "Claudia Villafañe e Gianinna Maradona mi hanno aiutato a negoziare. Avevo bisogno di intermediari". Rispettivamente ex moglie e figlia di Diego Armando Maradona, le due sono da tempo legate alla famiglia Dybala-Sabatini e la Villafane si è occupata pure del matrimonio di Paulo e Oriana con la sua attività di wedding planner. Tornando a Gia, la determinazione di Oriana è stata assoluta: "Sono stata molto chiara: volevo questo nome e non ne avrei accettato nessun altro". E alla fine l'ha spuntata.