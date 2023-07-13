Dybala e Oriana, svelato il nome della figlia: ecco qual è e il significato nascosto

La piccola Gia è venuta al mondo con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza dell'11 marzo, ma ha già reso pazzi di gioia i suoi genitori, mamma Oriana e papà Paulo. Un nome particolare quella della primogenita della famiglia Dybala-Sabatini , legato ad un desiderio espresso diversi anni fa da una giovanissima Oriana.

"Gia", come Angelina Jolie in "Una donna oltre ogni limite"

È stato un film per la televisione prodotto nel 1998 ad ispirare il nome "Gia". "Una donna oltre ogni limite", in realtà una storia abbastanza triste e una pellicola che ha suscitato anche qualche polemica all'epoca, ma la cui protagonista era Angelina Jolie, proprio nei panni di Gia e premiata ai Golden Globe per la sua interpretazione. A quanto pare un film che stregò Oriana, che ha 14 anni decise che se mai avesse avuto una figlia femmina le avrebbe dato questo nome.