Dybala diventa papà: è nata la prima figlia della Joya e di Oriana Sabatini
Paulo Dybala diventa papà: è nata la sua prima figlia. Qualche giorno prima del termine di gravidanza (11 marzo) la moglie Oriana Sabatini ha dato alla luce la loro bambina. Fiocco rosa per la Joya il giorno dopo la sfida tra Roma e Juve, partita particolarmente speciale per il calciatore argentino.
Dybala, è nata la sua prima figlia: il nome e tutti i dettagli
La bambina di Dybala e Oriana Sabatini, che si chiama "Gia", è nata all’Ospedale Gemelli di Roma. Inizialmente Oriana aveva espresso il suo desiderio di partorire in Argentina per avere vicino la sua famiglia, ma alla fine è rimasta in Italia per gli impegni della Joya con il club giallorosso. "Avevo pensato di farlo in Argentina per la famiglia, ma è difficile... La bambina nascerà in Italia. Prima di tutto perché voglio un parto naturale, se sarà possibile, e poi perché voglio che il padre sia qui", con queste parole in una recente intervista Oriana aveva confermato il parto di coppia, insieme al suo Paulo, e con la presenza di un'ostetrica argentina.