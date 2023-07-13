Dybala diventa papà: è nata la prima figlia della Joya e di Oriana Sabatini

Dybala, è nata la sua prima figlia: il nome e tutti i dettagli

La bambina di Dybala e Oriana Sabatini, che si chiama "Gia", è nata all’Ospedale Gemelli di Roma. Inizialmente Oriana aveva espresso il suo desiderio di partorire in Argentina per avere vicino la sua famiglia, ma alla fine è rimasta in Italia per gli impegni della Joya con il club giallorosso. "Avevo pensato di farlo in Argentina per la famiglia, ma è difficile... La bambina nascerà in Italia. Prima di tutto perché voglio un parto naturale, se sarà possibile, e poi perché voglio che il padre sia qui", con queste parole in una recente intervista Oriana aveva confermato il parto di coppia, insieme al suo Paulo, e con la presenza di un'ostetrica argentina.