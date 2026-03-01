Roma-Juve diretta Serie A: segui la sfida tra Gasperini e Spalletti LIVE
Roma-Juve, a voi. All'Olimpico è la notte della sfida Champions tra i giallorossi di Gasperini e i bianconeri di Spalletti. La Roma va a caccia del terzo successo nelle ultime quattro partite per agganciare il Napoli al terzo posto, tenere a debita distanza il Como (quinto, a -2) e provare a staccare la Juve di 7 punti. Ma proprio la Juve, dopo due sconfitte consecutive in campionato, non può più fermarsi e deve provare a vincere: per difendere il sesto posto, approfittando della sconfitta dell'Atalanta in trasferta contro il Sassuolo; per scalzare il Como dalla quinta piazza e tornare a -1 da Cristante e compagni, quarti. Si va in campo per la ventisettesima giornata di Serie A. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:51
David prima di Roma-Juve: "Non è una partita decisiva"
David a Dazn prima di Roma-Juve: "Ogni partita è una possibilità. Una possibilità di dimostrare la qualità e il livello che abbiamo. Vogliamo vincere. La pressione è una cosa positiva, ti spinge a dare il massimo, a fare il meglio, partita dopo partita. Non è una partita decisiva, ma è importante per la classifica".
19:45
Rensh prima di Roma-Juve: "Giocherò sulla destra"
Rensch a Dazn prima di Roma-Juve: "Giocherò sulla destra, non posso dirvi ancora che posizione tattica interpreterò. Malen? Bella persona, bel giocatore, è bello poter condividere lo spogliatoio che ho affrontato e ho avuto come compagno di squadra. Parliamo la stessa lingua, in tutti i sensi".
19:44
Roma-Juve, le formazioni ufficiali
Roma-Juve, le formazioni ufficiali.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, N'Dicka, Mancini; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
19:43
Marco Conidi dal vivo all'Olimpico prima di Roma-Juve
Marco Conidi dal vivo all'Olimpico prima di Roma-Juve: cosa succederà allo stadio. L'autore di uno degli inni del club giallorosso canterà alle 20.30 circa sotto la Curva Sud. LEGGI L'APPROFONDIMENTO
19:40
Roma-Juve, le quote dei bookie
Pronostico Roma-Juventus: quote e consigli su esito finale, marcatori e... allenatori. Giallorossi avanti in classifica di 4 punti, Lucio (grande ex) deve voltare pagina dopo l'eliminazione dalla Champions. LEGGI TUTTO
19:35
Spalletti e la Juve, si decide tutto contro la Roma. Anche il rinnovo
Spalletti e la Juve, si decide tutto contro la Roma. Anche il rinnovo. Lucio di nuovo nello stadio in cui ha conosciuto il bello e il brutto di una carriera particolare. Non può sbagliare perché rischia il -7 e l’uscita da tutto. LEGGI L'APPROFONDIMENTO
19:30
Roma, la strana notte di Celik: la Juve nella testa
Roma, la strana notte di Celik: la Juve nella testa. L’accordo in scadenza, l’interesse della Signora e la distanza su una possibile intesa con i giallorossi sono elementi da tenere in considerazione nel descrivere la delicatezza di questa sfida nella prospettiva del turco. LEGGI TUTTO
19:25
Le probabili formazioni di Roma-Juve
Roma-Juve, le probabili formazioni. SFOGLIA LA GALLERY
19:20
Roma-Juve, tutte le curiosità prepartita
Roma-Juve, tutte le curiosità prepartita (Fonte: Opta).
19:16
Dove vedere Roma-Juve in tv
Dove vedere Roma-Juve in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
Stadio Olimpico - Roma