Roma-Juve diretta Serie A: segui la sfida tra Gasperini e Spalletti LIVE

Roma-Juve , a voi. All'Olimpico è la notte della sfida Champions tra i giallorossi di Gasperini e i bianconeri di Spalletti . La Roma va a caccia del terzo successo nelle ultime quattro partite per agganciare il Napoli al terzo posto, tenere a debita distanza il Como (quinto, a -2) e provare a staccare la Juve di 7 punti. Ma proprio la Juve , dopo due sconfitte consecutive in campionato, non può più fermarsi e deve provare a vincere: per difendere il sesto posto, approfittando della sconfitta dell' Atalanta in trasferta contro il Sassuolo; per scalzare il Como dalla quinta piazza e tornare a -1 da Cristante e compagni, quarti. Si va in campo per la ventisettesima giornata di Serie A . Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

19:51

David prima di Roma-Juve: "Non è una partita decisiva"

David a Dazn prima di Roma-Juve: "Ogni partita è una possibilità. Una possibilità di dimostrare la qualità e il livello che abbiamo. Vogliamo vincere. La pressione è una cosa positiva, ti spinge a dare il massimo, a fare il meglio, partita dopo partita. Non è una partita decisiva, ma è importante per la classifica".

19:45

Rensh prima di Roma-Juve: "Giocherò sulla destra"

Rensch a Dazn prima di Roma-Juve: "Giocherò sulla destra, non posso dirvi ancora che posizione tattica interpreterò. Malen? Bella persona, bel giocatore, è bello poter condividere lo spogliatoio che ho affrontato e ho avuto come compagno di squadra. Parliamo la stessa lingua, in tutti i sensi".

19:44

Roma-Juve, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, N'Dicka, Mancini; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.