Gasperini diretta, tutte le dichiarazioni in tv e conferenza dopo il pareggio con la Juve

Termina la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo Roma-Juventus.

"Juve grande squadra, ringrazio i miei"

Roma-Juve è stata uno spot per il calcio italiano? La risposta di Gasperini: "La Juve è forte ed è una grande squadra. Esco dispiaciuto per il risultato, ma ringrazio i miei".

Gasperini: "Dispiace non aver vinto, ma non andiamo in depressione"

Gasperini ha ribadito, questa volta maggiormente indispettito, un concetto: "Voglio essere chiaro: ci dispiace non aver vinto. Però per la miseria, non è che dobbiamo andare in depressione, animo, ci sono undici partite. Te la devi giocare fino alla fine, non c'è pericolo è così. Non è che si va in depressione ora, il pari prima della partita è un buon risultato, forza eh, non ci mettiamo sotto al tavolo, un po' di soddisfazione per come abbiamo giocato. Loro hanno esultato come se avessero vinto. Siamo 4 punti avanti, una partita della madonna..."

"Solo l'Inter più forte di noi? Loro fanno un campionato a sé"

Ancora l'allenatore della Roma: "Solo l'Inter più forte di noi? Loro stanno facendo un campionato a sé, noi usciamo dalle partite con Napoli. Milan e Juve avendo fatto dei passi avanti, siamo stati più vicino a vincerle che a perderle. Tre partite di assoluto livello. Poi ci sono i particolari: loro addrizzano le partite nel recupero con giocatori abili nel gioco aereo, non è un caso"

Gasperini: "Bicchiere? Spero mezzo pieno"

Gasperini in conferenza: "Bicchiere spero mezzo pieno (ride, ndr), il gol ci fa molto male, è evidente che vedi sfumare due punti quasi portati a casa. Peccato, se devo vedere il bicchiere mezzo pieno vedo che c'è tanta roba, diciamo che è un buon risultato, che ci mantiene in una buona posizione. La prestazione è stata superlativa e si va avanti"

Gasperini: "Dobbiamo avere un atteggiamento più vivo nel finale"

Il commento sul fallo di El Aynaoui che ha portato al terzo gol: "Sì, è normale. Magari d falli ce ne sono stati altri che non si sono sviluppati in niente di concreto. Anche noi abbiamo fatto gol su piazzato, quello del 2-1. Il problema è che in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento più vivo. Lì non può esserci stanchezza, a cinque minuti dalla fine bisogna volare".

"Una partita del genere non ci deve abbattere"

Gasperini prosegue: "Il nostro terzo gol è stato frutto di spazio creato. Con un giocatore come Malen possiamo abbassarci un po'. Avremmo dovuto essere più fisici. L'uscita di Cristante nel gioco aereo toglie qualcosa. Tre gol molto simili, su palle gettate da lontano. Sul primo va dato merito a Conceiçao, che ha fatto un tiro straordinario. Non cerchiamo altre cose, non è il caso. Certo, sette punti sarebbero stati un passo avanti, ma siamo sempre in competizione. Una partita del genere non ci deve abbattere".

Gasperini: "Sul primo e terzo gol siamo stati passivi"

Gasprini è arrivato ai microfoni di DAZN: "Non si tratta solo dell'ultimo minuto il problema. Anche il primo gol è arrivato da una punizione calciata dalla distanza. Siamo posizionati nel modo giusto, ma nel gol siamo stati passivi, fermi. Spesso le squadre raddrizzano i risultati nei minuti di recupero quando entrano giocatori molto abili sulle palle inattive. Merito a loro. Dovevamo fare meglio. Questo calcio di punizione andava aggredito"

Roma-Juve: distanza inviariata

Con questo risultato la Roma mantiene quattro punti di distanza rispetto alla Juventus. I giallorossi a 51 punti sono quarti in classifica, i bianconeri a 47 sesti. Il Como, infatti, con 48, accorcia al quinto posto. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA COMPLETA

Roma-Juve 3-3

La Roma ha pareggiato con la Juventus per 3-3. In vantaggio per 3-1, le reti di Boga e Gatti hanno permesso alla squadra di Spalletti di conquistare un punto. RIVIVI LA PARTITA

