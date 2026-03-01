Corriere dello Sport.it
domenica 1 marzo 2026
Incredibile all'Olimpico: Spalletti se la prende con la panchina della Roma e lo stadio inneggia a Totti© Getty Images

Incredibile all'Olimpico: Spalletti se la prende con la panchina della Roma e lo stadio inneggia a Totti

Il tecnico prima discute con N'Dicka poi si mette in mezzo a un parapiglia e i suoi ex tifosi non gradiscono
Prima il boato di fischi al momento della lettura delle formazioni. Poi, nel secondo tempo, gli insulti. E i cori per Francesco Totti. Dieci anni fa, esattamente di questi tempi, la Roma era nel pieno della bufera Spalletti - Totti. I romanisti non hanno dimenticato. E quindi, quando nella ripresa di Roma-Juve, Spalletti si mette in mezzo a un parapiglia davanti la panchina della Roma (in realtà pare ce l'avesse con Kelly), scattano gli insulti. Tutto lo stadio gli canta "pezzo di m" poi, non contenti, i romanisti inneggiano per un paio di minuti buoni a Totti. Sono passati dieci anni ma forse neppure un giorno. Non basta uno spot a far dimenticare tutto.

