Incredibile all'Olimpico: Spalletti se la prende con la panchina della Roma e lo stadio inneggia a Totti
Il tecnico prima discute con N'Dicka poi si mette in mezzo a un parapiglia e i suoi ex tifosi non gradiscono
Prima il boato di fischi al momento della lettura delle formazioni. Poi, nel secondo tempo, gli insulti. E i cori per Francesco Totti. Dieci anni fa, esattamente di questi tempi, la Roma era nel pieno della bufera Spalletti - Totti. I romanisti non hanno dimenticato. E quindi, quando nella ripresa di Roma-Juve, Spalletti si mette in mezzo a un parapiglia davanti la panchina della Roma (in realtà pare ce l'avesse con Kelly), scattano gli insulti. Tutto lo stadio gli canta "pezzo di m" poi, non contenti, i romanisti inneggiano per un paio di minuti buoni a Totti. Sono passati dieci anni ma forse neppure un giorno. Non basta uno spot a far dimenticare tutto.© RIPRODUZIONE RISERVATA