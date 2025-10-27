Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Totti e Spalletti finalmente tornano insieme: "Mo parliamo". Il nuovo spot tv è spassoso

La pubblicità di Amaro Montenegro parla di amicizia e complicità, giocando sulle incomprensioni del passato: i dettagli
2 min
TagsTottiSpallettiRoma
Roma

Roma

Amaro Montenegro è andato oltre il semplice spot: ha girato un mini-western che sa di pace definitiva tra Totti e Spalletti, accostato nelle ultime ore alla panchina della Juve. Niente Roma nominata, ma si riconosce tutto. Periferia della capitale, ma sembra un set di un film di Sergio Leone. Arriva Spalletti a cavallo, camicia jeans, sguardo da pistolero. Smonta, butta la giacca a terra. Dall’altra parte della strada, Totti lo fissa immobile. Stanno a dieci metri di tensione. Una signora si affaccia, vede il duello di sguardi e scappa dentro. Poi Totti rompe il silenzio: "Mo parliamo". Fine del Far West urbano, inizio altro capitolo tra l'ex capitano e l'ex allenatore giallorosso, che in passato hanno avuto forti frizioni.    

Totti e Spalletti, risate e brindisi 

I due entrano in un bar qualunque, di quelli con il bancone di legni. Il barista chiede: "Liscio o con ghiaccio?". Spalletti, deciso: "Io liscio". Totti lo guarda, sorride: "Allora io con ghiaccio". Due bicchieri, due caratteri opposti, un solo brindisi. Spalletti: "Allora abbiamo rotto sto ghiaccio". Totti: "Veramente si è sciolto". Risate, complicità, cerchio chiuso. Lo spot è già virale sui social con quel "dove c'è amicizia...".   

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

