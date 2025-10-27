Buffon nettissimo su Spalletti alla Juve: “È l’uomo giusto perché…”

Alla cerimonia conclusiva per il Centenario del Corriere dello Sport al Teatro San Carlo di Napoli, è intervenuto Gianluigi Buffon . Il capo delegazione della Nazionale italiana ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Il primo nome è quello di Luciano Spalletti : "Per lui sarebbe una scelta professionale più che giusta, è un uomo di calcio, di campo, grandissima persona e grandissimo allenatore. Spalletti è l'uomo migliore che ci possa essere sulla piazza per esperienza, carisma e autorevolezza. È la persona giusta per piazze ambiziose". I due si sono conosciuti bene nel periodo dell'allenatore sulla panchina dell'Italia. "Mi dispiace non vederlo su una panchina. A rispetto di tutto ciò il mio più grande dispiacere va per Tudor , compagno eccezionale".

Le parole di Buffon

Buffon è poi intervenuti sulla questione Var dopo le polemiche dell'ultima giornata di campionato: "Penso che sia uno strumento e un ausilio unico nel suo genere, va però utilizzato nel modo migliore e in modo uniforme. Ci sono sfumature che possono essere lette in maniera diversa , ma non è colpa del var bensì delle interpretazioni". Infine un commento sul percorso dell'Italia verso il Mondiale 2026 e i playoff: "Prima di arrivaci ci sono due partite importanti. Sono per natura positivo, ancor di più quando si fanno le cose per bene e noi le abbiamo fatte. Vincere o non vincere lo spareggio alcune volte può dipendere anche da un briciolo di fortuna: noi siamo sereni".