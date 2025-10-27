Spalletti allenatore alla Juve, l’ipotesi scatena i tifosi del Napoli: “E il tatuaggio?”

E se fosse - davvero - Luciano Spalletti l’allenatore della Juventus? A Napoli questa mattina, quando poco dopo mezzogiorno si è saputo dell’esonero di Tudor, ne parlavano davvero in tanti. Sui social, nelle radio e anche nelle strade. Nel centro storico i ragazzi, usciti da scuola, si informavano sui telefoni; sul lungomare, dove pochi mesi fa sfilava il bus dei Campioni d’Italia di Conte (cosa che con Spalletti non era successa) in tanti si confrontano, nei ristoranti idem. “Sarebbe una vergogna”, esordisce un edicolante. E c’è anche chi utilizza il termine: “Tradimento”. Ma come: Conte, ex Juve, qui è amatissimo. E Spalletti non potrebbe (condizionale d’obbligo) allenare la Juve? “Ma Conte - ci spiegano due ragazzi - non ha lo scudetto tatuato. Ci dispiacerebbe tanto, che fine farebbe il tatuaggio?”. Resterebbe (altro condizionale d’obbligo) sul braccio di Spalletti perché il trionfo del 2023 non si cancella.