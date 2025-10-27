Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus : è ufficiale . Questa la scelta del club bianconero all'indomani della sconfitta di misura incassata a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Otto partite senza vincere per il tecnico croato, che paga a caro prezzo gli ultimi tre ko e i precedenti cinque pareggi consecutivi. Contro l'Udinese, in occasione del prossimo turno infrasettimanale di Serie A, ci sarà Massimiliano Brambilla. Segui la diretta su Corrieredellosport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul futuro della panchina della Vecchia Signora.

12:45

Ufficiale: Tudor esonerato! Brambilla in panchina per Juve-Udinese

"Juventus FC - si legge nella nota ufficiale del club bianconero - comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".

12:44

Juve, probabile una soluzione interna per l'Udinese

Complice il poco tempo a disposizione, a due giorni dalla sfida con l'Udinese, la Juve potrebbe optare anche per una soluzione interna per sostituire Tudor. Nulla è ancora deciso. In tal senso, le strade sembrano essere due: Massimiliano Brambilla, che allena attulamente la Next Gen in Serie C, e Simone Padoin, oggi alla guida dell'Under 20 bianconera.

12:38

Ci siamo persi la Juve

L'esonero di Igor Tudor è solo la punta dell'iceberg in casa Juventus: una squadra che fatica a ritrovare se stessa.

12:28

I possibili sostituti di Tudor

In attesa del comunicato ufficiale della Juve, c'è già un elenco di possibili sostituti di Igor Tudor: da Palladino a Spalletti, fino a un possibile clamoroso ritorno.

12:22

I numeri di Tudor sulla panchina della Juve

Tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte in questa stagione per Igor Tudor al timone della Juve. La sua terza esperienza bianconera è durata poco più di 7 mesi, per un totale di 24 partite e una media punti pari a 1,58.

12:21

Tudor esonerato a due giorni da Juve-Udinese

A pochi passi dal prossimo turno infrasettimanale di Serie A, la Juve ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico croato, in sella dallo scorso 23 marzo. Mercoledì, alle ore 18:30, il confronto con l'Udinese di Runjaic.

12:19

Juve, Tudor esonerato

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. Il tecnico croato paga a caro prezzo l'ultimo ko con la Lazio e i risultati negativi di queste settimane, tra Serie A e Champions League. Si attende solo il comunicato ufficiale del club bianconero.

