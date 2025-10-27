Esonero Tudor diretta: aggiornamenti e possibile nuovo allenatore Juve LIVE
Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus: è ufficiale. Questa la scelta del club bianconero all'indomani della sconfitta di misura incassata a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Otto partite senza vincere per il tecnico croato, che paga a caro prezzo gli ultimi tre ko e i precedenti cinque pareggi consecutivi. Contro l'Udinese, in occasione del prossimo turno infrasettimanale di Serie A, ci sarà Massimiliano Brambilla. Segui la diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul futuro della panchina della Vecchia Signora.
12:45
Ufficiale: Tudor esonerato! Brambilla in panchina per Juve-Udinese
"Juventus FC - si legge nella nota ufficiale del club bianconero - comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".
12:44
Juve, probabile una soluzione interna per l'Udinese
Complice il poco tempo a disposizione, a due giorni dalla sfida con l'Udinese, la Juve potrebbe optare anche per una soluzione interna per sostituire Tudor. Nulla è ancora deciso. In tal senso, le strade sembrano essere due: Massimiliano Brambilla, che allena attulamente la Next Gen in Serie C, e Simone Padoin, oggi alla guida dell'Under 20 bianconera.
12:38
Ci siamo persi la Juve
L'esonero di Igor Tudor è solo la punta dell'iceberg in casa Juventus: una squadra che fatica a ritrovare se stessa. LEGGI IL COMMENTO DEL DIRETTORE IVAN ZAZZARONI
12:28
I possibili sostituti di Tudor
In attesa del comunicato ufficiale della Juve, c'è già un elenco di possibili sostituti di Igor Tudor: da Palladino a Spalletti, fino a un possibile clamoroso ritorno. LEGGI TUTTI I NOMI
12:22
I numeri di Tudor sulla panchina della Juve
Tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte in questa stagione per Igor Tudor al timone della Juve. La sua terza esperienza bianconera è durata poco più di 7 mesi, per un totale di 24 partite e una media punti pari a 1,58.
12:21
Tudor esonerato a due giorni da Juve-Udinese
A pochi passi dal prossimo turno infrasettimanale di Serie A, la Juve ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico croato, in sella dallo scorso 23 marzo. Mercoledì, alle ore 18:30, il confronto con l'Udinese di Runjaic.
12:19
Juve, Tudor esonerato
Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. Il tecnico croato paga a caro prezzo l'ultimo ko con la Lazio e i risultati negativi di queste settimane, tra Serie A e Champions League. Si attende solo il comunicato ufficiale del club bianconero.