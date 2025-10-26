La spietata analisi di Del Piero sulla Juve: "Non è Tudor il problema ma chi ha costruito questa squadra"

La Juve non riesce a svoltare. La sconfitta con la Lazio , la terza consecutiva, apre la crisi bianconera. La squadra è entrata in un tunnel dal quale non riesce ad uscire. L'analisi dell'1-0 bianconero subito all'Olimpico è di Alex Del Piero , leggenda della Juve e oggi opinionista a Sky Sport: "Tudor lo conosco molto bene come calciatore e come ragazzo, ci ho parlato anche a Madrid. Non è un discorso di confusione, ma oggi la Juventus non ha un problema di allenatore, ma più complesso: riguarda come è strutturata la squadra, come si è amalgamata, come stanno rendendo, dei risultati che ti affossano. Si tratta di una complessità di cose".

I dubbi di Del Piero sulla Juve di quest'anno

L'ex capitano bianconero non ha dubbi: il problema non è l'allenatore ma chi l'ha costruita questa Juve piena di problemi: "Stasera la squadra era viva, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Il problema non è stata la Lazio, il problema non è stato il Real Madrid ma è stata la partita contro il Como. Non penso che con un altro allenatore questa squadra possa vincere il campionato. Non ha ancora undici titolari, non solo per decisione di Tudor, ma perchè, al di là di due, tre elementi, come Yildiz e Thuram, gli altri hanno sempre fatto un po' fatica. Non è possibile incolpare solo l'allenatore. In Europa le grandi hanno otto, nove giocatori titolari. La Juve è da quarto posto? È in grandissima difficoltà al momento ma a questa domanda deve rispondere la società. La Juve di oggi non è quella che ha vinto tutto. Serve tempo e una mentalità del genere", ha concluso Del Piero.