Lazio e Juventus si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma per la partita valida per la ottava giornata del campionato di Serie A . Una classica del calcio italiano, con due squadre però reduci da inizi di stagione altalenanti. Da una parte la squadra di Sarri : otto i punti conquistati finora e la vittoria che manca da quasi un mese. Dall'altra quella di Tudor , reduce da due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, con la partita del Bernabeu che però ha dato anche dei segnali di ripresa da parte dei bianconeri. Segui la partita su Corrieredellosport.it : aggiornamenti in tempo reale.

20:40

Lotito: "Io vivo per la Lazio. Capiamo il malumore della tifoseria"

Lotito a Dazn: "Tifosi? La critica costruttiva è giusta se non arrivano i risultati, anche se non dipesi dalla nostra volontà. Ma tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, tutti possono cambiare la situazione. Con Sarri c'è un rapporto di stima e affetto". LE PAROLE COMPLETE.

20:30

Modesto conferma Tudor: "Siamo molto contenti di lui"

Modesto ha parlato del futuro di Tudor: "Igor è il nostro allenatore, siamo molto fiduciosi sul suo lavoro, siamo molto contenti di lui e pensiamo alla partita di stasera che è molto importante per noi, per ritrovare la vittoria. Poi prosegue in Italia il campionato è molto difficile, la gente pensa sia facile giocare in Italia ma troviamo delle squadre e degli allenatori molto preparati, se ci ricordiamo nel passato tanti grandi campioni hanno fatto sempre fatica all'inizio. La cosa molto positiva è che si sono inseriti molto bene nel gruppo, sono stati accolti molto bene dai ragazzi e hanno fatto sempre bene nelle altre squadre, hanno sempre fatto gol, sia Openda che David, per quello noi abbiamo tanta fiducia in loro e speriamo che già da stasera possano fare gol".

20:20

Cambiaso: "Ci aspettiamo una Lazio agguerrita"

Cambiaso nel pre partita: "Leadership? Il mister ci ha fatto anche questo discorso in settimana nello spogliatoio. Senza dubbio, dobbiamo alzare il livello tutti quanti, solo così possiamo dare il meglio di noi. Lazio? Le squadre di Sarri di solito giocano sempre molto bene, quindi ci aspettiamo sicuramente una Lazio agguerrita e sarà una bella partita".

20:10

Le parole di Guendouzi

Guendouzi a Dazn: "Abbiamo cambiato modo di giocare perché abbiamo tanti infortunati oggi. Ma se giochiamo come nel primo tempo a Bergamo possiamo fare qualcosa di bello stasera. L'importante è giocare tutti insieme".

20:00

Tudor: "Esonero? Ci penso zero"

L'allenatore della Juventus Igor Tudor nella conferenza stampa alla vigilia ha spiegato il momento della squadra: le sue parole.

19:55

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

19:50

La formazione ufficiale della Juventus

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Cambiaso; David, Vlahovic. All: Tudor.