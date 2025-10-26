Dove vedere Lazio-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Nella splendida cornice dello stadio Olimpico di Roma, Lazio e Juventus si affrontano in occasione del posticipo domenicale dell' ottava giornata di Serie A . Tra gli ex di turno ci sono proprio Maurizio Sarri e Igor Tudor , con i bianconeri attualmente a +4 sui biancocelesti, ma reduci dalle sconfitte con Como e Real Madrid.

Lazio-Juve, l'orario

Lazio-Juve si disputerà oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Juve in diretta tv

Lazio-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.