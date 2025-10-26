Corriere dello Sport.it
Dove vedere Lazio-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Posticipo domenicale allo stadio Olimpico di Roma, dove si affrontano le squadre allenate da Sarri e Tudor: le probabili scelte di formazione
TagsSerie ALaziojuve

Nella splendida cornice dello stadio Olimpico di Roma, Lazio e Juventus si affrontano in occasione del posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A. Tra gli ex di turno ci sono proprio Maurizio Sarri e Igor Tudor, con i bianconeri attualmente a +4 sui biancocelesti, ma reduci dalle sconfitte con Como e Real Madrid.

Lazio-Juve, l'orario

Lazio-Juve si disputerà oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Juve in diretta tv

Lazio-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Sarri e Tudor

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Lu. Pellegrini, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro.

Indisponibili: Tavares, Cancellieri, Castellanos, Rovella, Dele-Bashiru. Squalificati: -. Diffidati: -.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

A disposizione: Perin, Fuscaldo, Pedro Felipe, Joao Mario, McKennie, Kostic, Adzic, Miretti, Koopmeiners, Zhegrova, Openda, David.

Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

