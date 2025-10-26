Lazio, Sarri: "Ringraziamo Basic per l'aiuto. Lotito? Incontro normalissimo"

Dopo due pareggi consecutivi, torna a vincere la Lazio . All'Olimpico basta un gol di Basic nel primo tempo per permettere ai biancocelesti di battere la Juventus di Tudor, alla quarta partita senza gol. Ai microfoni di DAZN Maurizio Sarri ha commentato la partita: "Abbiamo sofferto limitatamente in questa partita. Abbiamo giocato con sacrificio e qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico".

Sarri: "Isaksen è stato una sorpresa anche per noi"

Inevitabile per Sarri un commento relativo all'autore del gol decisivo, Basic, a oggi un giocatore chiave della Lazio: "Si era un po' perso, era finito fuori lista. C'è stato bisogno di lui e ha risposto presente. Ha una componente umana importante, e anche di personalità. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo per questo". Oltre a lui, anche Isaksen è stato tra i migliori in campo: "Si vedeva in crescita già in allenamento, ma non pensavo fino a questo punto. Una sorpresa anche per noi: una grande partita". L'allenatore, quindi, ha voluto precisare che la vittoria contro la Juventus non rappresenta una svolta della stagione, che sarebbe già arrivata: "Nelle ultime quattro partite, con sette assenti a partita, abbiamo fatto otto punti, è da tempo che la squadra sta reagendo bene". Infine Sarri ha glissato sull'incontro con il presidente Lotito e il direttore sportivo: "Normalissimo. Io non ho alcun problema con loro due".