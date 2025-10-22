Lazio, lesione per Cancellieri. Salta la Juventus: i tempi di recupero 

Piove sul bagnato in casa Lazio. Alla lunga lista degli infortunati si è aggiunto Matteo Cancellieri , una delle note positive in questo avvio di stagione dell'undici di Sarri . L'esterno biancoceleste, uscito durante il match contro l' Atalanta per infortunio, ha infatti sostenuto gli esami strumentali che hanno evidenziato "una lesione miotendinea di media entità alla coscia sinistra". Una pessima notizia per l'ambiente biancoceleste.

Lazio, Cancellieri si ferma

A renderlo noto in un comunicato ufficiale è la società stessa che sottolinea come il giocatore abbia "già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero". Cancellieri rischia di stare fermo almeno 20 giorni se non di più. Salterà sicuramente la partita contro la Juventus di Tudor.