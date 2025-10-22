Lotito-Sarri: Lazio, chi comanda?

Stavo cercando a memoria una coppia di attori da paragonare ai nostri due protagonisti. Bud Spencer-Terence Hill? No, troppo violenti e solidali. Totò e Peppino? No, no, anche se qualche volta… Ho scartato anche Ciccio e Franco, Cochi e Renato, Starsky & Hutch, Gianni e Pinotto, poi mi sono soffermato su Jack Lemmon e Walter Matthau. Ecco, il primo pronto a qualsiasi rocambolesca posizione, il secondo tamponatore ma un po’ imbroglione. Perché Claudio Lotito e Maurizio Sarri stanno toccando ormai vette di umorismo difficilmente riscontrabili in un mondo dalla morale rigida come quello del calcio. Merito (colpa) di Sarri Maurizio, toscanaccio nato per sbaglio a Napoli, 66 anni, ex impiegato di banca, che di quella morale se ne infischia, parla fuori dai denti quando non ciuccia la cicca. Merito (colpa) di Lotito Claudio, romano, 66 anni, senatore della Repubblica (talvolta dormiente). Come si siano incontrati e attratti due caratteri che sembrano un crash test non so. Dicono alcuni miei colleghi bene informati che l’arrivo di Sarri alla Lazio fu la risposta di Mourinho alla Roma. Possibile. Ma il ritorno? Neanche il più bravo degli strizzacervelli riuscirebbe a farci capire perché Lotito lo abbia richiamato. E perché Sarri sia voluto tornare. Amen. La coppia si è di nuovo formata dando inevitabilmente luogo a un nuovo sfrigolio di scintille, mentre la squadra arranca claudicante su anonime posizioni di classifica. Dunque, a che punto siamo? Sarri vuole carta bianca e conoscendo Lotito sento già echeggiare una famosa risposta di Totò. No, Lotito prende tempo, dice ok, a gennaio ti do i rinforzi. Sicuro? Fabiani dice: vedremo.