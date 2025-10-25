Juve, è record di pareggi: il dato di Tudor a confronto con i club europei  

La Juve ha l’X Factor: non sa più vincere. L’ultimo sorriso dei bianconeri risale al 13 settembre in occasione della rimonta sull’Inter. Dal 4-3 sui nerazzurri i bianconeri non hanno più ottenuto i tre punti. Bilancio: cinque pareggi e due sconfitte nelle ultime sette partite tra Serie A e Champions League. Il risultato più ricorrente è il pari e per la Signora non è né una novità, né una caratteristica positiva perché segna un primato tutt’altro che invidiabile a livello non solo italiano ma continentale. La Juve è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nelle ultime due stagioni nei cinque top campionati europei: dall’inizio della stagione 2024/25 sono ben 19 su 45, il 42%.