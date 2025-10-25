Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, è record di pareggi: il dato di Tudor a confronto con i club europei  

Tante occasioni sprecate per la squadra bianconera che non riesce a vincere dalla sfida contro l'Inter: i dettagli
Filippo Bonsignore
2 min
Tagsjuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve ha l’X Factor: non sa più vincere. L’ultimo sorriso dei bianconeri risale al 13 settembre in occasione della rimonta sull’Inter. Dal 4-3 sui nerazzurri i bianconeri non hanno più ottenuto i tre punti. Bilancio: cinque pareggi e due sconfitte nelle ultime sette partite tra Serie A e Champions League. Il risultato più ricorrente è il pari e per la Signora non è né una novità, né una caratteristica positiva perché segna un primato tutt’altro che invidiabile a livello non solo italiano ma continentale. La Juve è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nelle ultime due stagioni nei cinque top campionati europei: dall’inizio della stagione 2024/25 sono ben 19 su 45, il 42%.

Juve, quante occasioni sprecate  

Un dato allarmante che segna un andamento troppo lento che si riflette anche in tante occasioni sprecate. Da Thiago Motta a Tudor, il rendimento è rimasto in linea. Nella scorsa stagione, l’italo-brasiliano ha pareggiato 13 partite sulle 29 disputate in campionato, confezionando una serie di 6 pari su otto gare tra settembre e ottobre 2024 e di sette “X” su otto partite tra fine novembre 2024 e metà gennaio 2025. Tudor al momento è a quota sei pareggi in A dall’inizio del suo mandato: con Roma, Bologna e Lazio, tutti in trasferta, nel finale della scorsa stagione, e Verona, Atalanta e Milan quest’anno, cui si aggiungono i due in Champions con Borussia Dortmund e Villarreal. Mai come domani all’Olimpico servono i tre punti. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Tudor sbotta in tvJuve, quando di più  non si può