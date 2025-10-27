Chi è Brambilla, il tecnico ad interim della Juve per la sfida con l’Udinese

Alla scoperta di Brambilla: dagli scudetti con l'Atalanta Primavera alla Next Gen

Nato il 4 marzo del 1973 a Vimercate, Massimo Brambilla prima di diventare un allenatore è stato calciatore, di ruolo centrocampista. In carriera, dopo essere crsciuto e aver svolto le sue prime stagioni al Monza, ha vestito le maglie di Reggiana, Parma, Bologna e Cagliari tra le altre, giocando anche 17 partite con la Nazionale u-21. Da allenatore ha lavorato, tolta un'esperienza al Foggia nel 2024, solamente nei settori giovanili. Pergocrema, Novara e Atalanta, vincendo lo Scudetto con la Primavera nel nel 2019 e nel 2020. Quindi, nel 2022 l'approdo alla Juventus Next Gen. Nella stagione d'esordio ha conquistato la finale di Coppa Italia di Serie C, persa contro il Vicenza, mentre in quella successiva riuscì a qualificarsi ai playoff. Richiamato in bianconero nel novembre del 2024, dopo l'esonero di Montero con la squadra all'ultimo posto, ha guidato i bianconeri al nono. Adesso, per lui, l'occasione di allenare "i grandi" in Serie A. Una curiosità su Brambilla: il figlio, Alessio, è anche lui calciatore, centrocampista del Cesena.