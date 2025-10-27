Tudor esonerato, il prossimo allenatore della Juve? Tra Spalletti, Mancini e Palladino i bookie puntano su...

Natale senza Igor Tudor . Non è il titolo di un Cinepanettone ma la conferma di quello che nelle ultime ore sembrava sempre più probabile: Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus . E adesso? Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus ? Un interrogativo che scatena tutti, bookmaker compresi. Gioco aperto sulla scommessa " allenatore Juventus al 25 dicembre 2025 ". Ecco chi ha più chance, secondo i bookie, di ereditare da Tudor la panchina dei bianconeri .

Tudor esonerato ma per i bookie rischiano anche...

L'ultimo successo della Juve in Serie A risale al 13 settembre, 4-3 all'Inter. Da lì in poi, la Vecchia Signora si è infilata in un tunnel da cui non riesce più ad uscire: cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions e, come se non bastasse, anche quattro partite consecutive senza reti segnate. Sarebbe troppo per chiunque, figurarsi per la Juventus.

Tutte le colpe non sono state solo di Tudor ma è inevitabile che, in queste situazioni, l'allenatore finisca nell'occhio del ciclone. E il croato ha pagato con l'esonero, per volontà di Comolli e della dirigenza. Tudor potrebbe non essere l'unico allenatore esonerato in Serie A. I bookmaker vedono in bilico (a dir poco) Stefano Pioli, indicato a 1,45, e Patrick Vieira, a 1.50.

La scure dell'esonero pende anche sulle teste di Gilardino (1.65), Zanetti (1.70), e Cuesta (1.85). Insomma, nessuno o quasi è al sicuro.

Il successo sulla stessa Juve mette invece più al riparo Maurizio Sarri, nelle previsioni degli operatori. L'esonero dell'ultimo tecnico dello scudetto juventino (ora al timone della Lazio) è bancato a 4.50 da Cplay e Begamestar, a 5 da Sisal.

Allenatore Juve al 25 dicembre: ecco chi è favorito secondo i bookie

Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Tudor? Una domanda che viaggia veloce in luoghi fisici e in rete, trovando le risposte più disparate.

I bookie non si fanno pregare e rendono note le loro valutazioni. Per la panchina della Juve i bookie vedono una corsa a tre. Il favorito della graduatoria è Luciano Spalletti, pronto a rimettersi in pista dopo la fallimentare esperienza sulla panchina dell'Italia.

L'ipotesi Spalletti allenatore Juventus al 25 dicembre oscilla tra quota 1.75 e 2.50. A "tallonare" il tecnico di Certaldo c'è l'opzione Roberto Mancini, in lavagna a 2.75. Grande esperienza internazionale per il Mancio che però non allena una squadra di club da oltre sette anni.

Per questo, i bookie prendono in debita considerazione anche il profilo di Raffaele Palladino, dato a 4.50. Più facile forse trovare l'accordo con l'ex tecnico della Fiorentina per una Juve che, vale la pena ricordarlo, ha sotto contratto sia Tudor che Thiago Motta fino al 2027.

A proposito di Thiago Motta, paga 8 l'eventualità che sia lui a tornare al timone della Juve entro il 25 dicembre. Sullo sfondo, con quote più alte, le ipotesi Zidane e Del Piero, entrambe a 15; la suggestione Xavi vale 25 volte la posta al pari di ten Hag. Le "romantiche" soluzioni Bonucci e Fabio Cannavaro, infine, si trovano a 50.