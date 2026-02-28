La carica di Gasperini prima di Roma-Juve: “In Champions chi avrà continuità. Dybala sta meglio, però...”

ROMA - Roma quarta a 50 punti, Juventus quinta a 46, è facile capire perché la sfida di domani (domenica 1 marzo) di campionato sa già di spareggio Champions. I giallorossi, davanti al proprio pubblico, intendono vendicare il ko dell'andata, il 2-1 del 20 dicembre scorso. Per i bianconeri, invece, tra coppe e Serie A la vittoria non arriva dal primo febbraio (Parma-Juve 1-4): l'ex Spalletti vuole dare una sterzata. Della partita - attesissima - e di tanto altro ha parlato Gasperini in conferenza stampa .

Gasperini: "Io e Spalletti simili. Dybala? Proviamo"

"Spalletti? In comune tutte e due cerchiamo, anche se con caratteristiche e situazioni diverse, di raggiungere il risultato attraverso l’espressione del gioco delle nostre squadre. È sempre stato qualcosa che ci ha identificato, è un aspetto per noi importante e credo che anche domani sarà una partita tra due squadre che cercano di ottenere il risultato offrendo gioco di qualità, con poche speculazioni. Entrambe proveranno a giocare per un solo risultato, quindi per vincere la partita. Su Dybala proviamo oggi: rispetto a ieri sta molto meglio, però è ancora da valutare nelle condizioni di poter giocare. Vediamo oggi".

Gasperini: "Mancano le vittorie con le big, ma non ci penso"

"Di recente abbiamo pareggiato con Napoli e Milan, purtroppo abbiamo perso l’andata. Domani vediamo. In altre partite, ad esempio con il Como che non è molto dietro di noi, o con il Bologna, non è che abbiamo sempre perso, altrimenti non saremmo in questa posizione di classifica. È chiaro che magari ci manca la vittoria contro una di queste squadre che sono così vicine, così attaccate a noi, ma domani non dobbiamo pensare a questo. Dobbiamo pensare all’interpretazione della gara, perché a livello interiore e di squadra questo tipo di partite viaggia molto spesso sul filo dell’equilibrio. A volte sono dettagli impalpabili quelli che poi spostano il risultato".