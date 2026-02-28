La carica di Gasperini prima di Roma-Juve: “In Champions chi avrà continuità. Dybala sta meglio, però...”
ROMA - Roma quarta a 50 punti, Juventus quinta a 46, è facile capire perché la sfida di domani (domenica 1 marzo) di campionato sa già di spareggio Champions. I giallorossi, davanti al proprio pubblico, intendono vendicare il ko dell'andata, il 2-1 del 20 dicembre scorso. Per i bianconeri, invece, tra coppe e Serie A la vittoria non arriva dal primo febbraio (Parma-Juve 1-4): l'ex Spalletti vuole dare una sterzata. Della partita - attesissima - e di tanto altro ha parlato Gasperini in conferenza stampa.
Gasperini: "Io e Spalletti simili. Dybala? Proviamo"
"Spalletti? In comune tutte e due cerchiamo, anche se con caratteristiche e situazioni diverse, di raggiungere il risultato attraverso l’espressione del gioco delle nostre squadre. È sempre stato qualcosa che ci ha identificato, è un aspetto per noi importante e credo che anche domani sarà una partita tra due squadre che cercano di ottenere il risultato offrendo gioco di qualità, con poche speculazioni. Entrambe proveranno a giocare per un solo risultato, quindi per vincere la partita. Su Dybala proviamo oggi: rispetto a ieri sta molto meglio, però è ancora da valutare nelle condizioni di poter giocare. Vediamo oggi".
Gasperini: "Mancano le vittorie con le big, ma non ci penso"
"Di recente abbiamo pareggiato con Napoli e Milan, purtroppo abbiamo perso l’andata. Domani vediamo. In altre partite, ad esempio con il Como che non è molto dietro di noi, o con il Bologna, non è che abbiamo sempre perso, altrimenti non saremmo in questa posizione di classifica. È chiaro che magari ci manca la vittoria contro una di queste squadre che sono così vicine, così attaccate a noi, ma domani non dobbiamo pensare a questo. Dobbiamo pensare all’interpretazione della gara, perché a livello interiore e di squadra questo tipo di partite viaggia molto spesso sul filo dell’equilibrio. A volte sono dettagli impalpabili quelli che poi spostano il risultato".
Gasperini: "Ora conta la continuità"
"All’andata eravamo un po’ più rimaneggiati, soprattutto in difesa, mancava qualcuno. Però è stata una buona partita da parte nostra, così come la Juventus ha fatto un’ottima gara. È stata equilibrata fino alla fine, c’è stato anche un momento in cui abbiamo sperato di poter fare risultato. Domani sarà una partita fatta di momenti diversi. È vero che rispetto a fine dicembre abbiamo avuto un mese di gennaio molto difficile per via degli infortuni, siamo stati spesso in emergenza. Siamo andati un po’ a tratti, con qualche vittoria e qualche sconfitta. Adesso entriamo in una fase in cui è importante dare continuità, cercare di fare dei filotti di vittorie. In questo periodo si può strappare e staccarsi in classifica, ed è quello che dobbiamo cercare di fare".
Palestra Juve
"La Juventus per me è stata una palestra incredibile, ho trascorso dieci anni da ragazzino, poi altrettanti come allenatore del settore giovanile e cinque da tecnico della primavera. Era una società dove il calcio si faceva bene, mi ha dato l'opportunità di andare in giro per l'Europa ed è stata una formazione che mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera". A chi gli chiede poi delle difficoltà invece che il calcio italiano sta riscontrando nelle competizioni europee ha risposto: "Bisogna prendere conoscenza della realtà e non riguarda solo le coppe, riguarda anche la nazionale. Non c'è solo un problema, altrimenti si sarebbe già risolto. Forse è merito anche di altri paesi, guardate la Norvegia. Si può anche prendere spunto delle volte e dare merito agli altri".
Gasperini: "Puntiamo sia al campionato sia all'Europa League"
Su Soulé: "Viaggiamo un po' a vista. Speriamo di recuperarlo per la prossima settimana. L'augurio è che possa ricominciare ad allenarsi con la squadra". Sulle due competizioni: "Bisogna stare dentro a tutto, tre mesi sono tanti. Dobbiamo cercare di essere competitivi in campionato e raggiungere il massimo e cercare di stare dentro in Europa League. Manca questa settimana e poi si entra in partite tutte importanti. Ci sono delle varianti, magari pensi di recuperare giocatori e invece li perdi, ci sono le squalifiche. Abbiamo diversi giocatori diffidati in Europa alcuni giocatori non sono in distinta. Quindi bisogna veramente pensare partita per partita per ottenere il massimo in qualsiasi gara".
Gasperini: "Dispiace aver preso il Bologna"
"Quando si arriva ad un certo punto in Europa è normale incontrare avversarie sempre più forti rispetto al girone, dispiace perché sono due squadre italiane che potevano andare avanti entrambe per migliorare il ranking nazionale. Bisogna superare ostacoli alti per poi giocare con fiducia la competizione. Divieto trasferte ai tifosi? Si finisce per penalizzare la passione di migliaia di persone che vogliono seguire la squadra. La speranza è che queste restrizioni un giorno possano finire".
Su quota e corsa Champions: "Passiamo i 73 punti"
"Quota Champions? Difficile da prevedere, di solito bisogna passare i 70-73 punti, quest'anno potrebbero essere di più. Anche lo scorso anno le squadre coinvolte erano tante. Adesso sarà fondamentale un filotto di successi e riuscire a strappare, chi lo farà avrà un bel vantaggio". E poi ancora: "Ora entriamo in una fase dove serve dare continuità. I quattro piunti di vantaggio sono significativi per il percorso fatto dalla Roma, ma non determinanti per il risultato. Sarà una competizione che si deciderà più avanti, bisogna fare risultati per continuare a stare dentro, perchè è impensanbile che qualche squadra possa prendere il volo e decidere il campionato con largo anticipo".
Gasperini sul possibile ritorno di Totti
I miei giocatori all'Atalanta non si sono imposti altrove? Mah, non credo. Qui a Roma abbiamo i casi di Mancini e Cristante, giocatori che ho ritrovato cresciuti e maturati. Di Koopmeiners posso dire solo che era un giocatore forte di quell'Atalanta, di recente ha fatto anche due gol. Idee per il ritorno di Totti in società? Di farlo giocare domani. Scherzi a parte, al momento non ho in mente ruoli particolari, concentriamoci sulla Juve".
