Spalletti e la Juve, si decide tutto contro la Roma. Anche il rinnovo

Roma caput Lucio. Si incrociano ancora una volta i destini della Roma calcistica e dell’allenatore che nella capitale ha lasciato un’impronta indelebile. È a Roma che Spalletti è definitivamente entrato nella ristretta cerchia dei grandi tecnici. Nonostante quel maledetto scudetto arrivò soltanto a sfiorarlo. Fu il pioniere del 4-2-3-1 con l’invenzione di Totti centravanti, o falso nueve se preferite. Fu lui, con la sua intuizione, a regalare una nuova vita calcistica al fuoriclasse di Porta Metronia e ad allungargli la carriera. Fu uno dei primi a intuire che la morfologia del football stava cambiando, che il futuro dei trequartisti sarebbe stato duro. Spalletti visse anni da sinonimo di Roma e romanità. Ne era un ambasciatore. Prima del controverso ritorno che qualcuno si spinse a definire tradimento culturale. Ironia della sorte, venne assegnato proprio a Luciano l’ingrato compito che solo lui poteva portare a termine con successo: chiudere la storia professionale tra la Roma e il Capitano. Furono giorni, settimane, mesi pesanti. Molto pesanti. Di forte stress. Tra liti continue. Clamorose esclusioni dalla rosa. Briciole di partita che Totti trasformava in oro: ogni pallone che toccava, entrava in porta. Interviste all’insegna di “piccolo uomo”. I giorni dell’abbandono, avrebbe scritto Elena Ferrante. Fu una fine lacerante. Che lasciò il segno. Soprattutto su Luciano. Perché ne è passato di tempo prima di arrivare alla pace suggellata da uno spot pubblicitario. E quel tempo è stato denso di malignità, di documentari e serie tv non proprio affettuosi con lui.