domenica 1 marzo 2026
La Roma esulta e Spalletti entra in campo: N'Dicka si infuria e reagisce così

La Roma esulta e Spalletti entra in campo: N'Dicka si infuria e reagisce così

Momenti concitati al momento del vantaggio di Wesley: cosa è successo davanti alla panchina della Juve
1 min

Momenti concitati all'Olimpico dopo il gol di Wesley. La Roma stava esultando, quando Spalletti è entrato in campo forse per dire qualcosa ai suoi. Sta di fatto che N'Dicka non ha gradito e lo ha fatto notare al tecnico toscano. Dopo qualche attimo di tensione, l'ivoriano si è scusato - evidentemente ha capito che Spalletti voleva parlare con i suoi -, ma il tecnico, furioso, non ha accettato di buon grado.

Botta e risposta Spalletti-N'Dicka, cosa è successo

Poi la partita è ripreda, N'Dicka è tornato in difesa e Spalletti sulla linea dell'area tecnica. Nessun altro è intervenuto, anche se le telecamere hanno poi inquadrato lo stesso Spalletti arrabbiato con il quarto uomo per alcune scelte arbitrali.

