Dove vedere Roma-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Big match all'Olimpico con la sfida tra Roma e Juventus , valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Sfida di fondamentale importanza per entrambe le squadre che si giocano la qualificazione alla prossima Champions League . Gasperini e Spalletti devono rispondere alle vittorie di Napoli e Como.

Roma-Juve, l'orario

Roma-Juve andrà in scena oggi, domenica 1 marzo, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Juve in diretta tv

Roma-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Roma-Juve in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.