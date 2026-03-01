Dove vedere Roma-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
Big match all'Olimpico con la sfida tra Roma e Juventus, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Sfida di fondamentale importanza per entrambe le squadre che si giocano la qualificazione alla prossima Champions League. Gasperini e Spalletti devono rispondere alle vittorie di Napoli e Como.
Roma-Juve, l'orario
Roma-Juve andrà in scena oggi, domenica 1 marzo, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Juve in diretta tv
Roma-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Roma-Juve in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gasperini e Spalletti
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. A disposizione: 95 Gollini, 91 Zelezny, 24 Ziolkowski, 23 Hermoso, 2 Rensch, 12 Tsimikas, 3 Angeliño, 8 El Aynaoui, 61 Pisilli, 78 Vaz, 20 Venturino, 21 Dybala, 68 Arena, 92 El Shaarawy. Allenatore: Gasperini.
Indisponibili: Soulé, Dovbyk, Ferguson. Squalificati: -. Diffidati: Wesley, N'Dicka, Mancini.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, K. Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 32 Cabal, 17 Adzic, 18 Kostic, 21 Miretti, 13 Boga, 11 Zhegrova, 20 Openda. Allenatore: Spalletti.
Indisponibili: Vlahovic, Milik, Holm. Squalificati: Locatelli. Diffidati: McKennie.
