La moglie di Maradona organizza il matrimonio di Dybala e litiga con la figlia

Manca poco al matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Di recente la cantante e attrice ha svelato alcuni dettagli delle nozze. Uno dei più curiosi riguarda sicuramente la scelta della wedding planner: ad organizzare l'evento più atteso dell'anno è Claudia Villafane, moglie di Diego Armando Maradona dal 1989 al 2004. La Villafane ha aperto una società di eventi diciassette anni fa ed è molto richiesta in Argentina, tra Vip e persone comuni. Allo stesso tempo è una brava imprenditrice e cuoca, come dimostrato nella versione Vip di MasterChef. "Approfitteremo del fatto che lei è in Argentina per definire i dettagli", ha detto alla stampa locale per poi precisare: "Non voglio dire niente che lei non dica". La Villafane tiene molto ai suoi clienti e cerca di rendere ogni cerimonia che cura unica e indimenticabile.