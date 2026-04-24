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venerdì 24 aprile 2026
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Bologna-Roma, tornano Dybala e Wesley: la lista dei convocati di Gasperini

Buone notizie per il tecnico giallorosso nonostante la bufera Ranieri: l'argentino e il brasiliano di nuovo a disposizione
2 min
TagsRomaDybalaGasperini
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Dopo aver affrontato l'impegnativa conferenza stampa nel bel mezzo dell'addio a Ranieri, il tecnico giallorosso Gasperini è tornato a concentrarsi sul prossimo impegno della Roma, impegnata sul campo del Bologna e con un obiettivo europeo ancora da raggiungere. Nella caotica giornata romanista, due buone notizie per l'allenatore piemontese, almeno in prospettiva.

 

 

Dybala e Wesley tornano tra i convocati

Nella lista dei convocati per la sfida del Dall'Ara tornano ad apparire i nomi di Dybala e Wesley, assenti ormai da settimane. E se per l'argentino, come sottolineato dallo stesso Gasperini, il rientro sarà comunque graduale, il brasiliano potrebbe trovare spazio già dal primo minuto.

Questo l'elenco dei giocatori che partiranno per l'Emilia:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi 

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli 

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

 

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