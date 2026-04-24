L'ex genero di Ranieri lo difende sui social: "Ho una lista di Giuda, li farò piangere"

ROMA - "Ho una lista di Giuda che quando sarà il momento farò piangere forte e chiaro. Pecoroni che non siete altro". Così l'attore Alessandro Roja, ex genero di Claudio Ranieri, si schiera su Instagram in favore dell'ex senior advisor giallorosso, a poche ore dal comunicato con cui la Roma ha annunciato di aver interrotto la collaborazione con lui.