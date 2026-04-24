L'ex genero di Ranieri lo difende sui social: "Ho una lista di Giuda, li farò piangere"
ROMA - "Ho una lista di Giuda che quando sarà il momento farò piangere forte e chiaro. Pecoroni che non siete altro". Così l'attore Alessandro Roja, ex genero di Claudio Ranieri, si schiera su Instagram in favore dell'ex senior advisor giallorosso, a poche ore dal comunicato con cui la Roma ha annunciato di aver interrotto la collaborazione con lui.
Roma, l'ex genero di Ranieri lo difende sui social
Nelle sue storie scrive Roja (noto per aver interpretato il Dandi nella serie di 'Romanzo Criminale') diverse immagini e video di Ranieri, dalla coreografia riservatagli lo scorso anno dalla Curva Sud in occasione dell'ultima partita da allenatore della Roma, al messaggio d'amore che Ranieri aveva rivolto - proprio al settore più acceso della tifoseria romanista - nella stessa occasione.
Le tensioni con Gasperini e la precisazione dopo la separazione
A portare alla separazione tra la Roma e Ranieri sono state le recenti tensioni del dirigente con il tecnico Gian Piero Gasperini, che ha incassato la fiducia piena dei Friedkin, corroborata pure da quella dei tifosi. Dopo il comunicato con cui la società giallorossa ha annunciato la separazione, Ranieri ha tenuto a precisare che l'interruzione del rapporto è avvenuto "per scelta unilaterale del club".